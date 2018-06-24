(Görüntülü) Burdur'da vatandaş sandığa gitti (2)

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50 SEÇMEN İÇİN SEYYAR SANDIK Burdur'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde seyyar sandık uygulaması kapsamında iki sandıkta toplam 50 seçmen oy kullandı. Seyyar sandıklar görevliler ve polis koruması...

50 SEÇMEN İÇİN SEYYAR SANDIK Burdur'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde seyyar sandık uygulaması kapsamında iki sandıkta toplam 50 seçmen oy kullandı. Seyyar sandıklar görevliler ve polis koruması eşliğinde yatalak durumda olan seçmenlerin evlerine götürülerek, oy kullanmaları sağlandı. 'HASTAMIZI GÖTÜRMEMİZ ÇOK ZORDU' Seyyar sandık uygulamasıyla oy verenler arasında yaklaşık 3 yıldır yatalak durumda olan Vesile Deniz (87) de yer aldı. Sandık görevlilerinin evine getirdiği sandıkta oyunun kullanan Vesile Deniz'in eşi Sadık Deniz uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Hastamızı götürmemiz çok zordu. Çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun" dedi. Sandık Kurulu Başkanı Sedat Ekizler de "Bu yıl ilk defa seyyar sandık uygulaması başladı. Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenler daha öncesinde sağlık kurulu raporu alarak Seçim Kurulu'na müracaat etti. Seçim Kurulu'nun uygun gördüğü seçmenler aynı sabit sandıkta olan ikametlerine gelerek oylarını kullandırdık" diye konuştu.

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