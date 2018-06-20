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(Görüntülü) Burdur'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR merkeze bağlı Bozlar köyünde dolu ekili alanlarda zarara yol açtı. Bozlar köyünde dün saat 17.00 sıralarında dolu yağdı. Dolu nedeniyle köydeki arpa, buğday, silajlık mısır ve haşhaş ekili tarlalarla...

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR merkeze bağlı Bozlar köyünde dolu ekili alanlarda zarara yol açtı.

Bozlar köyünde dün saat 17.00 sıralarında dolu yağdı. Dolu nedeniyle köydeki arpa, buğday, silajlık mısır ve haşhaş ekili tarlalarla meyve ağaçlarında büyük zarar meydana geldi.

Köy Muhtarı Musa Sert, dolu nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Tarım İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle müracaat ederek, hasar tespiti yapılmasını istedim. Köyümüzde ekili arazilerin neredeyse tamamına yakını zarar gördü. Mağdur olduk" dedi.

Zarar gören arazilerde incelemelerde bulunan Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir de "Ziraat mühendisi olarak 32 yıldan fazladır arazideyim. Böyle bir dolu yağışı görmedim. Ekili arazilerde büyük hasar var. Haziran ayındayız ama dolu halen daha erimemiş. Zarar gören arazileri inceledim ve Tarım İl Müdürümüze durumu aktardım. Tarım İl Müdürlüğü zarar gören arazilerde hasar tespiti yapacak. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi yolunda bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Dört yıl önce don zararı gören çiftçilerimize devletimiz destek olmuştu. Bozlar köyündeki çiftçilerimize de aynı desteğin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
 

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