(Görüntülü) 'Burası Mersin, Mersin'de iş var' sloganı ile 40 bin istihdam hedefi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 'Burası Mersin, Mersin'de iş var' sloganı ile 40 bin istihdam oluşturmayı hedeflediklerini, devam eden iş edindirme kursları ile de kısa sürede hedefin üzerine çıkılabileceğini söyledi.

Mersin'deki odalar ve STK'ların katılımı ile Vali Ali İhsan Su'nun başkanlığında Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı düzenlendi. İstihdam yaratmak adına atılması planlanan adımların masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklama yapan Vali Su, 2019 yılında istihdam seferberliğinde hedeflere ulaşmak için oda başkanlarımız ile bir araya geldik, yapılan çalışmaları değerlendirip gözden geçirdik. Bundan sonra yapacaklarımız konusunda neler yapacağımızı beraber kararlaştırdık. Bu çerçevede ilimizde hedeflediğimiz 40 bin istihdamın daha yukarısına çıkmak için hep birlikte gayret edeceğiz. Maliye Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızın da ciddi teşvikleri var. Yine Mesleki Eğitim Geliştirme ve İşbirliği projelerimiz var. İşbaşı eğitimi kurslarımız var. Bunların da herbiri devam edecek dedi.

Hedefe ulaşma noktasında çalışmaların tüm hızıyla süreceğini kaydeden Su, Bu süreçte hep birlikte el ele verdiğimiz sürece hedeflerimize kısa zamanda ulaşacağız. Hatta 40 bin istihdam hedefinin de üzerine çıkacağımızı değerlendiriyorum. Paydaşlarla da yine bu konuda toplantılarımız sürecek, devam edecek. 'Burası Mersin, Mersin'de iş var' sloganı ile çalışmak isteyen herkese istihdam imkanı sağlamak için var gücümüzle gayret edeceğiz diye konuştu.