(Görüntülü Bülten Dağıtımı) Halep Acil Yardım Konvoyu

"Değerli Basın Mensupları bugün burada, Halep?te yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, Halep?te ki ve Suriye?nin çeşitli bölgelerinden evlerini terk etmek zorunda kalarak göç eden mülteci kardeşlerimize ulaştırmak üzere organize ettiğimiz İnsani Yardım Konvoyumuzu yola çıkartmak için buradayız. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Kırıkkale, Kütahya, Kocaeli, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Samsun, Konya, Sakarya, İzmir, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Van illerimizden aynı anda İnsani Yardım TIR'larımızla yola çıkıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye?de sistematik bir şekilde gerçekleştirilen katliamı dünya, televizyon ekranlarından izlemekle yetindi. BM ve Batı dünyası Esed ve işbirlikçilerinin Halep?te gerçekleştirdiği bu katliam karşısında üç maymunu oynadı. Zalimlerin Suriye?ye, Halep?e uyguladıkları zulüm ile başta Esad?ın zalim ordusu, işbirlikçileri ve yaşananlara seyirci kalan batı ülkeleri olmak üzere ırkçılar, mezhepçiler, insani ve ahlaki hiçbir kural tanımayan, insanlıktan nasibini alamamış katiller ve caniler... Halep?te Kadın Çocuk-Bebek-Yaşlı-Hasta-Engelli demeden ağır silahlar ile uçaklardan attıkları varil bombaları ile kimyasallar ile Halep?i ve Halep?te yaşayanları katlettiler, yaktılar, yıktılar. Değerli basın mensupları; Suriye'de katledilen 500 bin kişi ve göç eden 7 milyon insan, yakılan, yıkılan Suriye, Ümran bebek, Aylin bebek, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar! İnsanlık vicdanını harekete geçirmeye yetmedi demek ki? Evet Yardımeli Derneği olarak, Suriye?de, Halep?te bunlar yaşanmamalıydı dedik. Dünya insanlığının vicdanını harekete geçirmek için var gücümüzle bu feryadı duyurmaya çalıştık ve işte bu gün vicdan sahibi vatandaşlarımızla, bağışçılarımızla, gönüllülerimiz ve temsilcilerimizle el el vererek büyük bir gayretle oluşturduğumuz İnsani Yardım Konvoyumuzu Hatay Reyhanlı?ya ulaştırmak için Dernek Yönetimimiz olarak buradayız. Değerli Basın Mensupları; Bu gün İstanbul Genel Merkezden yola çıkan konvoyumuza Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Kırıkkale, Kütahya, Kocaeli, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Samsun, Konya, Sakarya, İzmir, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Van ve ülkemizin bir çok şehrinde ki temsilcilerimiz ve bağışçılarımızın katkısıyla hazırlanan yardım TIR?larıyla birlikte, bugün Hatay?a doğru yolcu etme sorumluluğunun bilinci içerisindeyiz. Hazırlanan bu yardım TIR?larında Yardımeli Avrupa Temsilciliği aracılığıyla Avrupa?da ki vatandaşlarımızın katkıları, Anadolu?nun vicdan sahibi merhametli insanı, gönüllülerimiz ve fedakarca bu konvoyun oluşması için emek harcayan temsilciliklerimize teşekkürü borç biliriz. Büyük bir gayret ve özveriyle hazırlanan bu İnsani Yardım Konvoyunda, Halepli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gıda, un, süt, su, bebek bezi, battaniye, soba, bot, mont, yatak, kışlık kıyafet ve çeşitli insani yardımlar bulunuyor. Suriye'ye yönelik yardımlarımızı bu güne kadar olduğu gibi, bu gün de Türk Kızılay'ı aracılığı ile göndereceğiz. Yardım TIR'larımızı Türk Kızılay'ımıza Halepli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Hatay Cilvegözü sınır kapısında, 23 Aralık Cuma günü, Cuma Namazından sonra, Avrupa ve Ülkemizin dört köşesinden gelen temsilcilerimizin katılımı ile yapacağımız basın açıklamasını müteakip teslim edeceğiz. Değerli basın mensupları Suriye?de yaşanan insanlık dramını, dünya kamuoyuna duyurmanız ve insanlık vicdanının Halep için harekete geçmedeki katkınızdan dolayı, tüm mazlum coğrafyalardaki mazlumlar adına sizlere teşekkür ediyoruz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Dr.Sadık DANIŞMAN Genel Başkan Yardımeli Derneği Hakkında Dernek 2007 yılında kuruldu, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile 2012 yılında 'Kamu Yararına Çalışan Dernek' Statüsü ?ne sahip oldu. Uluslararası ?İnsani Yardım? üzerine çalışan Türkiye?deki Sivil Toplum Kuruluşlarından biridir. Dünyanın 45 ülkesinde faaliyet yürüttü. Acil yardımların yanı sıra, okul, hastane, Yetimler Külliyesi gibi kalıcı yardım projeleri de gerçekleştiriyor.