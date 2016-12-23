(Görüntülü Bülten Dağıtımı) Halep Acil Yardım Konvoyu Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaştı

"Değerli Basın Mensupları Halep?te yaşanan insanlık dramına dikkat çekme, Halep?te ki ve Suriye?nin çeşitli bölgelerinden evlerini terk etmek zorunda kalarak göç eden mülteci kardeşlerimize ulaştırmak üzere yola çıkan konvoyumuz bugün Hatay Reyhanlı?ya ulaşmış bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye?de sistematik bir şekilde gerçekleştirilen katliamı dünya, televizyon ekranlarından izlemekle yetindi. BM ve Batı dünyası Esed ve işbirlikçilerinin Halep?te gerçekleştirdiği bu katliam karşısında üç maymunu oynadı. Tarihi, mimarisi, doğası, kültürü ve insanları ile Halep Ortadoğu?nun müstesna bir şehri idi. Bu güzelim Halep şehri artık tarih sayfalarında , fotoğraf albümlerinde bir hatıra olarak kaldı. Zalimlerin Suriye?ye, Halep?e uyguladıkları zulüm ile başta Esad?ın zalim ordusu, işbirlikçileri ve yaşananlara seyirci kalan batı ülkeleri olmak üzere ırkçılar, mezhepçiler, insani ve ahlaki hiçbir kural tanımayan, insanlıktan nasibini alamamış katiller ve caniler... Halep?te Kadın Çocuk-Bebek-Yaşlı-Hasta-Engelli demeden ağır silahlar ile uçaklardan attıkları varil bombaları ile kimyasallar ile Halep?i ve Halep?te yaşayanları katlettiler, yaktılar, yıktılar. Değerli basın mensupları; Halep?te yaşanan bu insanlık dramı 7,5 milyar insanlığın gözü önünde işlendi. Halep?teki bu insanlık dramı, zulüm tabloları, İslam ülkelerinin ve tüm dünya ülkelerinin TV ekranlarına ve yazılı basına her gün yansımakta. Suriye'de katledilen 500 bin kişi ve göç eden 7 milyon insan, yakılan, yıkılan Suriye, Ümran bebek, Aylin bebek, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar! İnsanlık vicdanını harekete geçirmeye yetmedi demek ki? Evet Yardımeli Derneği olarak, Suriye?de, Halep?te bunlar yaşanmamalıydı dedik. Dünya insanlığının vicdanını harekete geçirmek için var gücümüzle bu feryadı duyurmaya çalıştık ve işte bu gün vicdan sahibi vatandaşlarımızla, bağışçılarımızla, gönüllülerimiz ve temsilcilerimizle el el vererek büyük bir gayretle oluşturduğumuz İnsani Yardım Konvoyumuz Hatay Reyhanlı?ya ulaştı. Değerli Basın Mensupları; İstanbul Genel Merkezden 22 Aralık Perşembe günü yola çıkan konvoyumuza Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Kırıkkale, Kütahya, Kocaeli, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Samsun, Konya, Sakarya, İzmir, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Van ve ülkemizin bir çok şehrinde ki temsilcilerimizin katkısıyla hazırlanan yardım TIR?larıyla birlikte bugün Hatay?da sağ salim buluştuk hamdolsun. Hazırlanan bu yardım TIR?larında Yardımeli Avrupa Temsilciliği aracılığıyla Avrupa?da ki vatandaşlarımızın katkıları, Anadolu?nun vicdan sahibi merhametli insanı, gönüllülerimiz ve fedakarca bu konvoyun oluşması için emek harcayan temsilciliklerimize teşekkürü borç biliriz. Büyük bir gayret ve özveriyle hazırlanan bu İnsani Yardım Konvoyunda, Halepli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gıda, un, süt, su, bebek bezi, battaniye, soba, bot, mont, yatak, kışlık kıyafet ve çeşitli insani yardımlar bulunuyor. Suriye'ye yönelik yardımlarımızı bu güne kadar olduğu gibi, bu gün de Türk Kızılay'ı aracılığı ile göndereceğiz. Yardım TIR'larımızı Türk Kızılay'ımıza Halepli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere teslim ediyoruz. Değerli Basın Mensupları; Bu konvoy vesilesiyle buradan Birleşmiş Milletlere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. 1- Acilen ateşkesin Suriye genelinde sağlanması, böylece ağır silahlar ve varil bombaları ile kadın, çocuk ve yaşlı sivillerin katledilmesinin önüne geçilmesi. 2- Güvenli bölgelerin oluşturulması. 3- Uçuşa yasak bölgelerin oluşturulması. 4- Suriye?de ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinden tahliye ve insani yardım koridorunun açılması. 5- Ürdün ve Lübnan?daki Suriyeli Mülteci Kamplarının durumunun iyileştirilmesi. 6- Suriye?nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Suriye halkı arasında kalıcı barışın tesis edilmesi. 7- Halep?te ve Suriye?nin diğer bölgelerinde yaşanan insani dramın sonlandırılarak gereken insani yardımın ve güvenliğin sağlanması. Yardımeli Derneği İDSB ve TGTV'ye üye bir insani yardım kuruluşudur. Yardımeli Suriye?ye, Halep?e ve tüm mazlum coğrafyalara tüm imkanlarını zorlayarak insani yardım ulaştırma konusunda gayret içindedir. Değerli basın mensupları Suriye?de yaşanan insanlık dramını, dünya kamuoyuna duyurmanız ve insanlık vicdanının Halep için harekete geçmedeki katkınızdan dolayı, tüm mazlum coğrafyalardaki mazlumlar adına sizlere teşekkür ediyoruz. Katılımınıza teşekkür ediyoruz. Dr. Sadık DANIŞMAN Genel Başkan Yardımeli Derneği Hakkında Dernek 2007 yılında kuruldu, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile 2012 yılında 'Kamu Yararına Çalışan Dernek' Statüsü ?ne sahip oldu. Uluslararası ?İnsani Yardım? üzerine çalışan Türkiye?deki Sivil Toplum Kuruluşlarından biridir. Dünyanın 45 ülkesinde faaliyet yürüttü. Acil yardımların yanı sıra, okul, hastane, Yetimler Külliyesigibi kalıcı yardım projeleri de gerçekleştiriyor."