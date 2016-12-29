(Görüntülü Bülten Dağıtımı) Doç. Dr. Ahmet Kasım Han: "TSK, gücü ve tecrübesiyle bu savaşı sürdürebilir"

İSTANBUL () - EL-BAB'DA devam eden operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, "Düzenli ordu birlikleri Ortadoğu'da devam eden karmaşık savaşın yapısına uygun olmayabilir ancak NATO'nun ikinci büyük ordusu olan TSK, gücü ve tecrübesiyle bu savaşı sürdürebilir" dedi. El-Bab'da DAEŞ'in kurduğu bomba ve patlayıcı tuzaklarla ilgili konuşan Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, konuşmasına şöyle devam etti: "DAEŞ, bomba ve patlayıcı tuzaklama taktiğini yeni keşfetmedi. Son 15 senenin Irak ve Suriye tecrübesinin bütünü DAEŞ'te mevcut. Hatta bu tür savaşın bir kısmını da pratikte bu örgütün icat ettiğini ve buradan dünyanın değişik yerlerine yayıldığını söyleyebiliriz. Mesela PKK şuanda, Suriye ve Irak deneyimini, özellikle Irak?ta 2000?i yılların ortalarında Sünni ayaklanmaların yaşandığı zamanlardaki cihatçı deneyimi kullanarak savaşıyor. Bu da düzenli ordu birlikleri karşısında etkili oluyor. Zira düzenli orduların bu tür tehditler karşısında kendilerini savunma konusunda belli zorluklar yaşadığı ve bu tür savaş konusunda eğitim almamış oldukları bir gerçek. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dünyada bu konudaki en tecrübeli ordulardan bir tanesi. TSK'nın elindeki imkanlarla bu savaşı sürdürmesi mümkün ancak kayıp vermeye engel olması mümkün değil." ?TSK'NIN GERİ ÇEKİLMESİNİ BEKLEMEK GERÇEKÇİ OLMAZ? Devam eden Fırat Kalkanı operasyonlarının bitirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Han, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu noktadan itibaren TSK'nın ve onlarla birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun El-Bab'dan çekilmesi ne psikolojik olarak, ne de operasyon bakımından mümkün değil. Devam etmekte olan bir harekatı aniden kesip, DAEŞ gibi uluslararası normlarla oluşmamış ve bu normlara uymayan bir örgüt karşınızdayken, bir cephe hattı belirleyip ateşkese gitmek de mümkün değil. Hele sınır ötesi bir operasyonda insan coğrafyasının ve fiziki coğrafyanın bütününü kontrol edemediğiniz bir alanda bu iyice zordur. Dolayısıyla şu anda bu operasyonun çekilmesini beklemek gerçekçi olmaz." ?KOALİSYON GÜÇLERİNİN TAVIRLARI SÜRPRİZ OLMADI? Doç. Dr. Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koalisyon güçlerinin sözünü tutmadıklarını açıklamasıyla ilgili ise, "Koalisyon güçleri başından beri aynı tavırdaydı. Sözlerini tutmamalarında da büyük bir sürpriz yok. Zaten koalisyon güçlerinin Irak'ta da çok mutat harekat yaptığını ve gelecek Amerikan Başkanı Donald Trump'ı beklediklerini görüyorum. Başından beri de operasyonlar konusunda Türkiye'ye destek vermedikleri yönünde bir görüntü var. Sayın Cumhurbaşkanı da bu vaziyetin altını çizerek koalisyon güçlerini oluşturan taraflar üzerinde bir baskı yaratmaya çalışıyor. Bugün için o baskının ne kadar etkili olduğunu bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu. ?TSK, NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU? Kış şartlarında savaşmanın TSK'yı etkilemeyeceğini belirten Han, "TSK, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkili savaş güçlerinden bir tanesi. Dolayısıyla kış şartlarında savaşmak da bu harekatın içinde. TSK'nın gücü ve tecrübesiyle bu çatışmayı mümkün olan en üst başarı düzeyiyle devam ettireceğine inanıyorum. Kimse bu işin kolay ya da bedelsiz olacağını söylemiyor. Belli maliyetler ortaya çıkacak. Bunların en önemlisi de insan kaybı. Savaşırken de bunun bir bedeli olduğunun farkında olarak o savaşı götürmek lazım" dedi.