(Görüntülü Bülten Dağıtımı) Beykent Üniversitesi öğrencilerinden Halep’e yardım eli

BEYKENT Üniversitesi öğrencileri Halep için başlattıkları yardım kampanyasının sonuna geldi. Battaniye, kıyafet, su, bakliyat gibi temel ihtiyaçların toplandığı kampanya sonunda elde edilen 2 tır yardım malzemesi Halep’e doğru yola çıktı. Türk Kızılayı ile ortak yürütülen yardım kampanyasına pek çok öğrenci ve akademisyen dahil oldu. Halep’e gönderilmek üzere toplanan yardım malzemeleri okulun Ayazağa-Maslak Yerleşkesinde öğrenciler tarafından tırlara yüklendi. Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Karahan da yardımların yola çıkma aşamasında öğrencileriyle birlikteydi. Öğrencilerinin böyle bir kampanya başlatmasını taktirle karşıladığını söyleyen Prof. Dr. Karahan, “Bugün Halep’te yaşayanların bu yardımlara çok ihtiyacı var. Sıcak bir yuvaları, yiyecek yemekleri, içecek suları yok. Buradan gidecek her şeye ihtiyaçları var. Bu durumu en iyi anlayan ülke de maalesef sadece Türkiye” dedi. “İNSANLIK SUKÜT ETMİŞ DURUMDA” Herkesin özellikle Ortadoğu üzerinde bir takım hesapları olduğunu belirten Prof. Dr. Karahan sözlerimi şöyle sürdürdü: “Ama ortak bir payda var, o da ölenlerin sadece Türk veya Müslüman olması. Bunu bir mezhep kavgası haline dönüştürmek istiyorlar ve bu çok tehlikeli. Oynanabilecek tüm oyunları oynuyorlar. O yüzden biz de Türkiye olarak şu anda olduğu gibi akıllıca davranmaya devam etmeliyiz. Dünyayı da insaniyete davet ediyorum. Şuanda insanlık suküt etmiş halde. Oradaki insanların ıstırabını, çektikleri sıkıntıyı anlama gayretinde olan kimse yok. 3 milyon mülteci burada yaşıyor ve Türkiye onların her ihtiyacını karşılıyor, Avrupa ülkeleri ise kendilerine daha az mülteci gelsin istiyor. Ancak bugün Suriye’de olanlar yarın onların da başına gelebilir bunu unutmamak lazım.” YARDIMLAR TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DAĞITILACAK Hatay Cilvegözü sınırı kapısından Suriye’ye ulaşacak yardımlar için konuşan Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Musa Karabulut, “Tırlarda gıda, bakliyat, battaniye, su ve kıyafet gibi yardım malzemelerinin olduğu tarafımıza bildirildi. Biz de bu projede yer alarak yardımların Suriye’ye ulaşmasına destek olacağımızı bildirdik. Dağıtım bizzat Türk Kızılayı aracılığıyla İdlib bölgesinde yapılacak” dedi. “ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZIN PROJEYE SAHİP ÇIKMASI MUTLULUK VERİCİ” Yardım kampanyasında yer alan öğrencilerden İç Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ekin Su Karamanoğlu, “Okulda bu konuyla ilgili duyuruları görünce ben de kampanyaya dahil olmak istedim çünkü Suriyeli kardeşlerimiz için bir şey yapmak istiyordum. Umarım bu hareketimiz örnek teşkil eder ve oradaki insanlar için daha fazla yardım toplanır” dedi. İç Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Rıdvan Bural ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bugün 2 tır dolusu malzemeyi, bu coğrafyada yaşamanın zorluğunu, bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu bilerek oradaki kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz. Projeye özellikle öğrenci arkadaşlarımızın sahip çıkması mutluluk verici. Öğrencilerin yanı sıra Rektörümüze, Dekanlığımıza, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yardımlar sadece bugün yaşananlar için toplanmadı. Ben eminim ki yarın başka yerde böyle bir durum yaşansa buradaki arkadaşlarım ona da sessiz kalmayacaktır.” Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Öğrenci Konseyi Başkanı olan Mustafa Gider ise, “Akademisyenlerimizden öğrencilere, Dekanlığa, Rektörlüğe kadar birçok birimden yardım topladık. Burada stantlarımız hep açık oldu. Bu stantlar vasıtasıyla hem öğrencilerin bilinçlenmesini sağladık hem de yardım toplamayı amaçladık. İnşallah yardımlarımız bu şekilde devam edecek” diye konuştu.