(Görüntülü) Bulgaristan plakalı otomobilde sahte bandrollü içki ele geçirildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () DENİZLİ'de, alkol kaçakçılığına yönelik polis tarafından durdurup aranan Bulgaristan plakalı otomobilden sahte bandrollü 73 litre rakı, 53 litre viski ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün (pazartesi) içki kaçakçılığı yaptığı belirlenen yabancı plakalı bir otomobili takibe aldı. Akhan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde arama yapan polis ekipleri; çeşitli markalarda 129 adet şişe içinde toplam 73 litre rakı ve 75 adet şişe içinde toplam 53 litre viski ele geçirdi. Şişelerin üzerindeki bandrolü inceleyen polis; rakı ve viskilerin merdiven altı üretim olduğunu, bandrollerinde sahte olduğunu tespit etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Bulgaristan plakalı otomobile de el kondu. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.