(Görüntülü) Buldukları yavru sansarları biberonla beslediler
ERZİNCAN’ın Tercan ilçesi yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru 2 kaya sansarı, biberonla beslenip, koruma altına alındı. Tercan ilçesine bağlı Edebük köyü yakınlarında vatandaşlar yavru 2 kaya sansarıyla karşılaştı....
08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:52
ERZİNCAN’ın Tercan ilçesi yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru 2 kaya sansarı, biberonla beslenip, koruma altına alındı. Tercan ilçesine bağlı Edebük köyü yakınlarında vatandaşlar yavru 2 kaya sansarıyla karşılaştı. 3- 4 günlük olduğu tahmin edilen yavruların annelerini göremeyen vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerce teslim alınan yavrular, gerekli bakımları yapılıp, biberonla beslendikten sonra Kars Kafkas Üniversitesi-Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.
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