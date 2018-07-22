(Görüntülü) “Bu kıtalararası değil, kıtalar üstü bir yüzme yarışı”

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI – BU yıl 30’uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bugün yapıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarışa 55 ülkeden 2 bin 400 yüzücü katıldı. Yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışta kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç, erkeklerde Doğukan Ulaç genel klasmanda birinci oldu. Yarışmadan önce düşüncelerini ifade eden Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Kıtalararası yüzme yarışı diyoruz ama aslında bu kıtalar üstü bir yüzme yarışı çünkü bu yıl 55 ülkeden katılımcımız var” dedi.





Asya’dan Avrupa’ya doğru 30 yıldır yapılan ve Kanlıca’da başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan, dünyada iki kıta arasındaki tek yarış Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bugün gerçekleşti. 2 bin 400 yüzücünün heyecan dolu mücadelesini, etkinlik alanında binlerce sporsever takip etti. 6,5 kilometrelik parkurun sonunda dereceye giren isimlere plaket ve madalya verilirken İstanbul Boğazı’nın en hızlı isimleri Samsung’un ürünleriyle ödüllendirildi.





Dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim’in elinden aldı.





HİLAL ZEYNEB SARAÇ PARKURU 50 DAKİKADA BİTİRDİ





Kadınlar genel klasmanda 50 dakika 30 saniye ile birinci olan Hilal Zeyneb Saraç’ı, 50 dakika 40 saniye ile Buse Topçu, ve 50 dakika 50 saniye ile Amy Dantzler (ABD) takip etti.





Birinci olmayı hiç beklemediğini ifade eden Hilal Zeyneb Saraç, “İlk defa katılıyorum. Açıkçası çok korkarak girdim. Gözlerim 6.5 numara o yüzden yönü bulmakta çok zorlanıyorum. Ters akıntıya girdim ama nasıl birinci olduğumu bilmiyorum” dedi.





DOĞUKAN ULAÇ 46 DAKİKA 58 SANİYE İLE BİRİNCİ OLDU





Erkekler genel klasmanda ise 46 dakika 58 saniye ile birinci olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğukan Ulaç’ı, 47 dakika 14 saniye ile Erge Can Gezmiş ve 47 dakika 41 saniye ile Alexander Kostich (USA) takip etti.





“BU ETKİNLİĞİN 30 YIL DAHA DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM”





Bu yarışın kendileri için de çok özel anlamı olduğunu ifade eden Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim,” Bu yıl sponsorluğumuzun 14’üncü yılı. Kıtalararası yüzme yarışı diyoruz ama aslında bu kıtalar üstü bir yüzme yarışı çünkü bu yıl 55 ülkeden katılımcımız var. Ve onları iki kıta arasındaki bu denizde kulaçlarla bir araya getiriyoruz. Farklı düşünceden, farklı ülkelerden insanlar bu yarış için bir araya geliyorlar ve bu bizim için çok daha büyük bir anlam ifade ediyor” şeklinde konuştu.





Önümüzdeki 30 yılda da bu etkinliğin devam etmesini dilediğini söyleyen Kim,” Global anlamda çok değerli ve önemli bir yarış. Farklı ülkelerden binlerce yüzücüyü İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.





“50 YAŞINDAN SONRA YÜZME ÖĞRENDİM”





Yarıştan önce duygularını ifade eden bir yüzücü, “Çok heyecanlıyım. Ben Levent Aksüt’ü izleyip de girmeyi istedim. 50 yaşından sonra yüzme öğrendim ve buradayım, çok mutluyum” şeklinde konuştu.





“YARIŞI BİTİRMEK BÜYÜK BİR KEYİF”





Yarışın bu sene zor olduğunu dile getiren yüzücü Emir Tamer, “Üçüncü defa yüzüyorum. Harika bir yarış. Çoğu zaten yabancı. Türkiye’nin tanıtımı için de harika. Deniz bu sene çok dalgalıydı ama girmek ve bitirmek büyük bir keyif” dedi.





ONUR KONUKLARI DA YARIŞI İZLEDİ





Olimpiyat Şampiyonu ve IOC Yönetim Kurulu Üyesi yüzücü Zimbabweli Kirsty Coventry ve Olimpiyat Şampiyonu, dünya rekortmeni atlet ve Uluslararası Atletizm Birliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Sergey Bubka 30’uncu kez düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı izleyenler arasındaydı.