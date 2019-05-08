(Görüntülü) Bu ilçede engelliler sahile hasret kaldı
08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:11
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Obeziteye dikkat çekmek...
- 2Obeziteye dikkat çekmek için yoga yaptılar
- 3Adana'da kasaplara hijyen uyarısı
- 4“Ramazanda en geç saat 23.00’da uyuyun”
- 5(Görüntülü) Türkiye'de kemik iliği...
- 6Türkiye'de kemik iliği nakli yapılan...
- 7Doç. Dr. Öner: Stres, gebelik oluşumunu...
- 8Ramazanda susamaya ve şişkinliğe karşı...
- 9Kanser hastalarına 'oruç' uyarısı
- 10(Görüntülü) Akdeniz anemisi göçlerle...
- 136’ncı Vakıf Haftası kutlamaları başladı
- 2(Görüntülü) Genç akademisyenler vergi...
- 3Lise öğrencilerinin voleybol coşkusu
- 4Doç. Dr. Mustafa Aydın’dan YÖK’ün...
- 5İstanbul STEAM FEST Bilim Şenliği başlıyor
- 6Geleceği ‘Uraniptus’ gezegeninde tasarladılar
- 719 Mayıs, 100’üncü yılında üç farklı...
- 8Üniversiteliler Gripin ile coştu
- 9Ataşehir’de 4 bin 520 öğrenciye atık...
- 10Atıklardan yaptığı maketlerle dersleri...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret
- 2Sahte kimlikle çalıştığı iş yerinde...
- 3(Görüntülü) BİTKİN HALDE BULUNAN 3...
- 4Servis minibüsü şoförü, intihar etti
- 5Çanakkale'de kaçak kazıda zemin...
- 6DHA YURT BÜLTENİ-6
- 7Motorize ramazan davulcuları
- 836’ncı Vakıf Haftası kutlamaları başladı
- 9(Görüntülü) PROF. DR. AYHANCI TAŞ SUYU,...
- 10Bitlisli kadınlar, yöreye özgü nişan...
- 11Filiz öğretmenden 'Bir Yudum Su Bir...
- 12(Görüntülü) Obeziteye dikkat çekmek...
- 13(Görüntülü) Gece kulübündeki cinayette...
- 14(Görüntülü) Gece kulübündeki cinayette...
- 15Türkiye'deki turizm yatak sayısının...
- 16Türkiye'deki turizm yatak sayısının...
- 17Almanya'dan Kemer'e anlamlı proje
- 18Iğdır eski Belediye Başkanı Yikit gözaltında
- 19Datome ve Lauvergne Final Four'da yok
- 20(Görüntülü) New York'ta yangın:...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:05
|05:47
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49