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(Görüntülü) Botanik parktaki yavru karaca ilgi odağı

Selçuk BAŞAR/TRABZON, () - TRABZON'da vatandaşlar tarafından fındık bahçesinde bitkin halde bulunup koruma altına alınan 1 aylık karaca yavrusu, hayvan bakım merkezindeki 3 aylık bakımının ardından hayvanlar için oluşturulan özel alana...

Selçuk BAŞAR/TRABZON, () - TRABZON'da vatandaşlar tarafından fındık bahçesinde bitkin halde bulunup koruma altına alınan 1 aylık karaca yavrusu, hayvan bakım merkezindeki 3 aylık bakımının ardından hayvanlar için oluşturulan özel alana konulduğu Trabzon Botanik Park'ta, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 'Ömrüm' adı verilen sevimli karacanın bakımını üstlenen Botanik Park görevlisi Derya Saka, özenle baktığı karacaya çok alıştığını söyledi. Ortahisar ilçesinde fındık bahçesinde aç ve bitkin halde karaca yavrusunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, annesini kaybettiği için kaybolduğu belirlenen 1 aylık yavru karacayı ilk müdahalesinin ardından korumaya aldı. Sevimli karaca, hayvan bakım merkezindeki 3 aylık bakımının ardından 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı Trabzon Botanik Park'ta hayvanlar için oluşturulan özel alana konuldu. Bakım ve adaptasyon sürecinde kendisiyle özel olarak ilgilenilen ve doğal yaşamıyla buluşturulana kadar botanik parkın misafiri olacak yavru karaca, ziyaretçilerin yanı sıra hayvan sever turistlerin de ilgi odağı oldu. ‘ONU BIRAKMAK ÇOK ZOR OLACAK' Botanik Park görevlisi Derya Saka, özel olarak bakımını üstlendiği ve 'Ömrüm' adı verilen yavru karacaya çok alıştığını söyledi. Saka, "Bu küçük yavrumuzu ben bakıp büyüteceğim. Bakalım başarabileceğim mi. Çok güzel, çok seviliyor. İnsanın çocuğu gibi hemen alışıyor. Şu an ılık sütle besliyorum onu. 1 ay sonra ot ve samanla beslemeye başlayacağım. Bana alışmaya başladı. Ona alışıp bırakmak çok zor olacak. Parkı ziyarete gelenler de karacaya hayli ilgi gösteriyor. Görenler sık sık hatıra fotoğrafı çekiniliyor" dedi. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri de Karadeniz'deki karaca popülâsyonuna ilişkin uyarılarda bulundu. DKMP görevlileri, karacaların hassas hayvanlar olduğunu belirterek, bölgede görülmesi halinde vatandaşların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

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