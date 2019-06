(Görüntülü) Boşnakların ünlü köftesi 'Pljeskavica'ya İstanbul'da yoğun ilgi

Berna YILMAZ-Murat ÇİMEN/İSTANBUL,()-BOŞNAK mutfağının ünlü köftesi Pljeskavica İstanbul'da büyük ilgi görüyor. Özel üretim eti ile benzerlerinden ayrılan Pljeskavica'nın sırrı özellikle Bosna-Hersek ve Sırbistan'dan Türkiye'ye göç edenler tarafından nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Pljeskavica, böreği ve et ürünleriyle ünlü olan Boşnak mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Boşnak mutfağının lezzetlerinden olan Çevape'den üretilen Pljeskavica sofraların vazgeçilmezi oldu. Kahvaltıda da yenen Çevape, 6 santimetre boyunda ve 1 buçuk santimetre enine getirilerek, zaman geçtikçe yuvarlak bir şekil verildi ve 'Pljeskavica' adını aldı. İste kurutulmuş et, Boşnak sucuğu ve kaşar ilave edilerek farklı tatlar ile bir araya getirilen Pljeskavica, Balkan göçmenleri tarafından Türkiye'de nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. "SABAH KAHVALTISINDA DAHİL BU KÖFTELER YENİYOR" Boşnak nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Bayrampaşa'da et lokantası işleten ve yaptığı Pljeskavica'lar ünlü olan Muharrem Balota Boşnak mutfağının geleneksel köftesini diğer köftelerden ayıran en temel özelliğinin et seçimi olduğunu belirterek, "Köfte Sancak'ta, Bosna'da, Sırbistan'da 50 seneden beri devam eden bir üründür. Pljeskavica'nın harcı, köftenin hamuruyla aynıdır. Şekli gereği farklıdır. İki lezzette ayrı ayrı sevilir." dedi. Çevape'den sonra üretilen ve sevilen bir lezzet olan Pljeskavica'nın zaman geçtikçe farklı lezzetlerle bir araya getirildiğini belirten Esat İlker Balata, Pljeskavica'nın tamamen el yapımı bir köfte çeşidi olduğunu ancak makine yardımıyla da yapılabileceğini belirtti. Boşnakların Çevape'yi her öğünde yediğini söyleyen Muharrem Balota, "Yeni Pazar'da sabah kahvaltısında dahil bu köfteler yeniyor. 5 köfte ile yarım köfte deniyor. Bu bizim yöremizde alışkanlık haline gelmiş bir olay." diye konuştu. "TADINA BAKAN HERKES, SEVER VE BİR DAHA ARAR" Balata şöyle devam etti: "Bu aslında bir pişirme sanatı. Sürekli çevirerek köftenin şeklini bozabilirsiniz. Lezzetinde pek bir değişiklik olmaz ama köftenin bir yanı piştikten sonra diğer yanı da pişince servis edilmiyor. Tam pişmemesi gerekiyor, köftenin biraz sulu kalması gerekiyor. Oradan buraya ustalar getirdi bu lezzeti. Çevape'ye herkes olumlu bakar. Çünkü lezzeti iyidir. İnsan faktörüyle alakalı bir şey değil. Tadına bakan herkes, sever ve bir daha arar."