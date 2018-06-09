Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

(Görüntülü) Boş dükkanda mahsur kalan serçe kurtarıldı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde boş dükkana girip mahsur kalan serçe, apartman sakinlerinin çabasıyla kurtarıldı. Kumluca Eskicami Mahallesi Kavaklı Kuyu Caddesi üzerindeki Sakibe Gürkan Apartmanı'nda oturan İrem Keçecioğlu (12), annesi...

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde boş dükkana girip mahsur kalan serçe, apartman sakinlerinin çabasıyla kurtarıldı. Kumluca Eskicami Mahallesi Kavaklı Kuyu Caddesi üzerindeki Sakibe Gürkan Apartmanı'nda oturan İrem Keçecioğlu (12), annesi ve 2 kardeşi, apartmanın altındaki bir inşaat firmasına ait boş dükkanda bir serçenin mahsur kaldığını fark etti. Havalandırma boşluğundan girdiği değerlendirilen 3 kuştan 2'sinin öldüğünü, diğerinin ise dışarı çıkamadığını gören aile, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp yardım istedi. YEĞENİNİ HAVALANDIRMADAN DÜKKANA SARKITTI İhbar üzerine olay yerine gelen polis, dükkanın kapısını açmak istedi ancak başarılı olamadı. Dükkan sahibi araştırılırken, ablası ve yeğenlerinin yanına gelen Sadık Keçecioğlu (37) iş yerinin önünde polisi gördü. Sabit Keçecioğlu daha sonra apartmandaki merdiven boşluğunda bulunan havalandırma penceresinden, yeğeni İrem Keçecioğlu'nu kollarından tutarak sarkıttı. Dükkanda bitkin durumdaki kuşu yakalayan İrem Keçecioğlu, aynı pencereden amcasına uzattı. Keçecioğlu Ailesi önce su verdikleri kuşu sonra eve götürdü. Polis ise yem ve su verildikten sonra kuşun doğal ortamına salınmasını önerdi. 'İYİLEŞTİRİP DOĞAYA BIRAKACAĞIZ' İrem Keçecioğlu, "Annem ve kardeşlerimle dükkanın önünden geçiyorduk. İçeride iki kuşun öldüğünü, birinin de sağ olduğunu gördük. Bu kuşlar dünden beri dükkanın içinde yaşıyorlardı. İki kuşun öldüğünü görünce çok üzüldük. Hemen polis ve itfaiyeyi aradık. Havalandırma boşluğundan girip ölmek üzere olan kuşu kurtardım. Şimdi onu iyileştirip doğaya bırakacağız" dedi. 'KUŞU KURTARDIK' Sadık Keçecioğlu da "Apartmanın önünde polisleri gördüm. Ne oluyor diye baktım. İçeride kuşları görünce, havalandırma boşluğundan yeğenim İrem'i içeri sarkıttım. Kuşu kurtardık. İyileştirip doğal ortamına salacağız" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325