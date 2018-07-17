Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Acarlar Mahallesi Şehit Ali Karakuzu Sokak 5 numaradaki ekmek fırını sahibi Fetih Baş, dışarıdan gelen kedi sesini duydu. Sese yönelen ve kaldırımdaki yağmur tahliye borusundan geldiğini tespit eden Baş, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kaldırım taşlarını sökerek, yağmur tahliye borusunu özel aparatla kesti. 45 dakikalık uğraştan sonra yavru kedi, borunun içinden çıkarıldı. Suyla yıkanan yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Çarşı esnafı kediyi kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
(Görüntülü) Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Acarlar Mahallesi Şehit Ali Karakuzu Sokak 5 numaradaki ekmek fırını sahibi Fetih...
17 Temmuz 2018 Salı 10:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.