(Görüntülü) BOLU Yanan türbeye 2 aydır onarım yapılamıyor HD Yanan türbeye 2 aydır onarım yapılamıyor
28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:17
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