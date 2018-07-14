(Görüntülü) Bolu'nun, 'Akbaba Lokantası' yırtıcı misafirlerini ağırlıyor

Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN (Bolu), () - BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde 'Akbaba Lokantası' adıyla kurulan istasyonda, nesli tükenme tehlikesi bulunan 4 tür akbaba ile yırtıcı kuş ve memelilere besin desteği sağlanıyor. Kuş gözlemcisi ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken istasyondan çekilen fotoğraf ve videolar, vahşi doğa belgesellerini aratmıyor. Dörtdivan Belediyesi tarafından ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çavuşlar Mahallesi Kolköse mevkiindeki boş araziye bölgedeki yırtıcı kuş türlerinin gözlemlenebileceği bir istasyon kuruldu. Oluşturulan istasyonda sakallı, akkuyruk, kızıl ve kara akbaba başta olmak üzere ak kuyruklu kartal, şah kartal, kuzgun gibi yırtıcı kuş ve memeliler gözlemlenebiliyor. Kuşlara, telef olan büyükbaş, küçükbaş ve tavukların leşleri veriliyor. Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 4 tür akbabanın bir arada yaşadığı yer olarak bilinen bölgeye yerli, yabancı kuş gözlemcisi ve fotoğraf tutkunları büyük ilgi gösteriyor. Fotoğrafçılar, güzel kareler yakalayabilmek için birbiriyle yarışıyor. Fotoğraf tutkunları ve kuş gözlemcileri, kuşları gözlemleyebilmek için sabaha karşı 04.00'de istasyona giriş yapıyor. Yabani kuşların bölgede insan görmesi halinde yeniden gelmeyeceklerinden endişe edilirken, kuş gözlemcileri, bölgedeki doğal yapıya uygun şekilde kamufle edilmiş istasyon içindeki bölmelerden ses çıkarmadan gizlice kuşları gözlemleyip fotoğraflayabiliyor. Sessiz bekleyiş saatlerce sürebiliyor. Daha önceden belediye tarafından bırakılmış olan leşlere sabahın ilk ışıklarında önce kuzgunlar geliyor. İstasyon içinde sessiz olunması ve insanların kendisini belli etmemesi halinde akbaba, kartal ve diğer yırtıcı kuşlar da kuzgunların oluşturduğu güvenli ortamda leşleri yiyerek karınlarını doyuruyor. Çekilen video ve fotoğraflar vahşi doğa belgesellerindeki görüntüleri aratmıyor. İstasyondan, yırtıcı kuşlar bölgeden uzaklaştıktan sonra çıkılabiliyor. 4 yıldır kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık yapan emekli Albay Ferit Başbuğ, kuş gözlemlemek için Ankara’dan geldiğini ifade ederek, "Buraya kuş gözlemlemeye geldik. Türkiye'nin her yerinde kuş gözlemciliği yapıyoruz. Bir tane şah kartal var buraya inmesini bekliyoruz. Bütün kuzgunlar burada. Önce kuzgunlar iniyor. Daha sonra diğerleri geliyor. Sesimizi duyarlarsa kaçacaklarından endişe ederek dikkatli oluyoruz. Kızıl akbaba, kara akbaba, şah kartal ve ak kuyruklu kartalı bekliyoruz" dedi. Tesisi ilçeye kazandıran Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, "Burası akbaba gözlem merkezi adı altında belediyemiz tarafından oluşturulan yaklaşık 1 aydır faaliyet gösteren doğal yaşamı canlı tutmak için özellikle dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 4 tür akbabanın aynı anda yaşadığı tek yer. Biz de bunları önemsiyoruz. Doğanın korunması ve nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların burada beslenmesi için uğraşıyoruz. Bizim de arazimiz uygun. İlçemiz de buna uygun. Yuvaları zaten ormanlık alanlarda. Biz de böyle bir çalışma başlattık. Bu hayvanların burada beslenmesini sağlayarak hem doğal yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz, hem de nesli tükenen bu hayvanların korunmasına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.