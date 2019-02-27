(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiledi
BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM geçişlerinde, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağışı başladı....
27 Şubat 2019 Çarşamba 11:02
BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM geçişlerinde, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı. Kar kalınlığı bölgede yer yer 20 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun bazı bölgeleri beyaza büründü. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis de sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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