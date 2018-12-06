(Görüntülü) Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti 19 gün sonra ulaşıma açıldı

TÜRKİYE'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli mevkiinin Ankara yönü, 19 gün süren yol yenileme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Karayolları ekipleri, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde bulunan viyadüklerin bağlantı noktalarını yenileme çalışması yaptı. Yenileme çalışmaları kapsamında yolun Bolu Dağı geçişi, 17 Kasım'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştı. Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilerek sağlanmış, araçlar D-100'den Abant gişelerinden geçerek yeniden otoyola bağlanarak yollarına devam edebilmişti. Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol 19 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı. TEM'in kapalı olmasıyla D-100 yolunda oluşan yoğunluk, yolun yeniden açılmasıyla rahatladı.
Karayolları ekipleri, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde bulunan viyadüklerin bağlantı noktalarını yenileme çalışması yaptı. Yenileme çalışmaları kapsamında yolun Bolu Dağı geçişi, 17 Kasım'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştı. Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilerek sağlanmış, araçlar D-100'den Abant gişelerinden geçerek yeniden otoyola bağlanarak yollarına devam edebilmişti. Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol 19 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı. TEM'in kapalı olmasıyla D-100 yolunda oluşan yoğunluk, yolun yeniden açılmasıyla rahatladı.