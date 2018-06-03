(Görüntülü) Bolu Dağı'nın depremde hasar gören tünel tüpleri 19 yıldır atıl

BOLU Dağı Geçişi otoyol projesi kapsamında yapımı devam ederken 12 Kasım 1999 depreminde hasar görerek terk edilen, 300 metresi betonlanmış 700 metrelik 2 tünel tüpü, 19 yıldan bu yana atıl duruyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz atıl duran tünellerin soğuk hava deposu olabileceğini söyledi. Bolu Dağı Tüneli'nde ilk kazma 1993 yılında vuruldu. 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki Kaynaşlı depreminde tünelin Elmalık mevkiinde açılan 700 metrelik bölümünde hasar oluştu. 300 metrelik bölümü betonlanan tünelin 400 metresinden itibaren göçükler meydana geldi. Bunun üzerine 700 metrelik 2 tüpte çalışmalar durdu. Terk edilen tünel tüplerinin 2 kilometre doğusunda belirlenen yeni güzergahta tünel açılarak Ocak 2007'de hizmete girdi. ATIL TÜNEL, MEVCUT TÜNEL SANILIP SİYASİ SÖYLEM OLDU Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2002 yılında AK Parti İl Başkanı olduğu dönemde ilk kez atıl haldeki tüplerin patates deposu olarak kullanılabileceğini söylemişti. Bu söylem yanlış anlaşılarak, mevcut olarak kullanılan Bolu Dağı Tüneli için söylendiği sanılmış ve AK Parti öncesi hükümet yetkilileri tarafından dile getirildiği düşünülmüştü. Söylemin yanlış şekilde yayılmasıyla kamuoyunda da, ?Bitmeyen Bolu Dağı Tüneli?ni patates deposu yapmayı önerdiler? şeklinde siyasi propaganda argümanı türedi. Özellikle AK Partili siyasetçilerin kullandığı söylem, zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da eski hükümetleri eleştirmek amacıyla söylenmişti. Ancak, öneri atıl halde bırakılan tüpler için Alaaddin Yılmaz tarafından verilmişti. MEDYATİK OLDUĞU İÇİN YANLIŞ ANLAŞILMALARA YOL AÇAR DİYE ENDİŞE VAR Birçok tartışmalara ve yanlış anlaşılmalara yol açan Bolu Dağı Tüneli'nin terk edilen ve ağızları demir kafeslerle kapatılan Elmalık tüpleri, 19 yıldır atıl halde duruyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, atıl haldeki tünellerin doğal klima özelliği taşıdığını ve boş kalacağına soğuk hava deposu olarak kullanılması gerektiği önerisini yenileyerek, Bolu Dağı Tüneli?nin çok medyatik olduğu için bazı yanlış anlaşılmalara yol açar diye endişe olduğundan atıl tünellerde çalışma olmamış olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Başkan Yılmaz şöyle devam etti ?Depremden sonra 700?er metrelik 2 tane tüp şu anda boşta. Bu boşta kalan tüpler şu anda bir işe yaramıyor. Biz Karayolları ile yaptığımız görüşmelerde bunların Bolu Belediyesi?ne verilmesini talep ettik. Buraları değerlendirmek zorundayız. Buralar ne amaçla değerlendirilir diye baktığımızda burası doğal klimalı bir sistem. Bir soğuk hava deposu olarak +4 dereceye indirilmesi kolay. Genişliği itibariyle burası bir soğuk hava deposu olarak kullanılabilecek bir alan. Bu amaçla değerlendirilebilir. Bolu?da örneğin patates üretiliyor, patates deposu olabilir. Üretilen başka ürünler de kullanılabilir. Çok uzun zaman oldu depremden bu yana geçen sürede atıl vaziyette duruyor. Şu anda Karayolları?nın burayı belediyeye vermesi prosedür itibariyle bazı sıkıntılar yaşıyor. Bir de Bolu Dağı Tüneli çok medyatik olduğu için bazı yanlış anlaşılmalara yol açar diye endişe var. MANTAR ÜRETİM ALANI DA OLABİLİR Başkan Alaaddin Yılmaz, tünellerin rutubetli olması sebebiyle mantar üretim alanı olarak da kullanılabileceğini ifade ederek, ?Aynı yerde ne yapılabilir diye baktığımızda burasının rutubetli bir ortam olması nedeniyle mantar üretimi anlamında da önemli bir yer olabilir. Türkiye mantar üretiminde de çok ciddi çalışmalar üretebilen bir yer. Başka şeyler de olabilir. Önemli olan o boş ve atıl olan tüpler boş ve atıl olarak kalmasın.ö şeklinde konuştu.