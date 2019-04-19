(Görüntülü) Bolu Dağı'nda nisan karı

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolunun Bakacak ve Seymenler mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yol kenarındaki yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıyor.