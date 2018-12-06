BOLU'da, D-100 yolunun Bolu Dağı mevkiinde trafik polisleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. Polis, lastikleri uygun olmayan sürücülere 625 TL para cezası kesti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkiinde kış lastiği uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında İstanbul yönüne giden araçlar durduruldu. Araçların üzerinde bulunan lastiklerin cihazla derinlik ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümlerde yeterli derinliğe sahip olmayan lastiklerin bulunduğu araç sahiplerine 625 lira para cezası uygulandı. Polis ekipleri durdurdukları sürücülere, güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgi de verdi. Uygulamanın kış mevsimi süresince devam edeceği belirtildi.
(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi
BOLU'da, D-100 yolunun Bolu Dağı mevkiinde trafik polisleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. Polis, lastikleri uygun olmayan sürücülere 625 TL para cezası kesti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü...
06 Aralık 2018 Perşembe 17:07
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