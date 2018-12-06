Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi

BOLU'da, D-100 yolunun Bolu Dağı mevkiinde trafik polisleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. Polis, lastikleri uygun olmayan sürücülere 625 TL para cezası kesti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü...

BOLU'da, D-100 yolunun Bolu Dağı mevkiinde trafik polisleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. Polis, lastikleri uygun olmayan sürücülere 625 TL para cezası kesti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkiinde kış lastiği uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında İstanbul yönüne giden araçlar durduruldu. Araçların üzerinde bulunan lastiklerin cihazla derinlik ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümlerde yeterli derinliğe sahip olmayan lastiklerin bulunduğu araç sahiplerine 625 lira para cezası uygulandı. Polis ekipleri durdurdukları sürücülere, güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgi de verdi. Uygulamanın kış mevsimi süresince devam edeceği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort