Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar yağışı başladı. Bolu Dağı'ndaki yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, güzergahta buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla Seymenler ve Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.
(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar ve sis
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde, sabahın ilk ışıklarıyla...
14 Şubat 2019 Perşembe 10:37
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