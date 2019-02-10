(Görüntülü) Bolu'da 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi'

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde, 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi' düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Artık giderek insansız sistemlerinin hayatımıza daha çok girdiği, birbiriyle konuşan insan- makine sistem entegrasyonunun gelişiminin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz" dedi. Bolu Dağı'nda bulunan otelde düzenlenen 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi'ne; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile dijital sektör ve yazılım firmalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan İsmail Demir, "Günümüzde dünya ölçeğinde çeşitli ülkelerde konulan sıralandığında, bir ülkenin genelde güvenliği açısından kritik konuları nelerdir, diye sorulduğunda bu konuların başında siber güvenlik gelir. Bu ileride daha da önem kazanacak. Çünkü artık giderek insansız sistemlerin hayatımıza daha çok girdiği, birbiriyle konuşan insan- makine sistem entegrasyonunun gelişiminin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünyada ancak iletişimle elektronik sistemlerin kartların çıktığı, yazılımların birbirleriyle giderek iç içe geçtiği, artık insanın kendi yeteneklerinin makinalar ve diğer sistemlerle beraber entegre çalıştığı bir dünyaya doğru giderken, bu dünyanın temel unsurları olan donanım, yazılım, akıl, düşünme yöntemlerinin kurgulanması gerekiyor. Daha bu yolun başındayız" diye konuştu. En büyük hedeflerinin, siber güvenlik yapılanmaları içinde kendi kendine yeten ülke olmak olduğunu belirten Demir, "Bu zirvenin ve farkındalığının önemi ise yolun başında bazısında hatta geç kaldığımız konuların farkında olup, ülkemizin kendi milli güvenlik unsurları emniyeti, ticari güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarla ilgili bir an önce farkındalığın sağlanması, harekete geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde. Bu kapsamda siber güvenlik kümelenmesi bir sivil hareket olarak firmalarımız bazında bir hareket olarak başlatıldı. Sizler ne kadar güçlü olursanız, sizler geleceğe ne kadar güvenli bakarsanız, devletin bu beka unsuru olarak gördüğümüz geleceğe yönelik konularında ne kadar farkındalığının olduğunu ve sizlerin yanında olduğunu fark ederseniz bu yönde başarı sağlamış oluruz. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren 100'e yakın firmanın iştirak ettiği, 40'a yakın üniversitenin öğrenci kulüpleriyle desteklediği kümelenmede, siber güvenlik yapılanmaları içerisinde kendi kendine yeten bir ülke olmamız en büyük hedeflerimizden birisi" dedi. Siber güvenlik alanında tehditlerin sürekli değiştiğini de kaydeden Savunma Sanayii Başkanı Demir, şunları söyledi: "Tüm dünya çapında tüm ülkelerin çalışmaları devam ediyor. Hiçbir ülke ben tamamen emniyetteyim, diyemiyor. Bunu sağlamak üzere de sürekli çalışma yapmanız ve sürekli olarak bu konuda dünyada olan gelişmeleri takip edip, tehditleri fark edip, tedbir almanız gerekiyor. Bu süreç sürekli devam eden bir şey. Yani bugün 'Her şey oldu, bitti, tamam, emniyetteyiz' demek hiçbir ülke açısından söz konusu değil. Çünkü tehditler sürekli değişiyor. Bu anlamda söylenmesi gereken şey, sürekli dünyadaki ülkelerin geldikleri teknolojiyi takip etmek gerekiyor." Çalıştay, yıl içinde başarı gösteren sektör temsilcilerine ödül verilmesiyle sona erdi.