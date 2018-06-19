(Görüntülü) Bolu'da sağanak etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskanlarına neden olurken, su birikintisi nedeniyle sürücüler, alt geçide giremedi. Kentte, saat 14.00 sıralarında, şiddetli yağmur aniden bastırdı. İşlek noktalardan İzzet Baysal Caddesi’nde bulunanlar, koşarak, sığınacak yer aradı. Yağmura hazırlıklı olanlar ise açtıkları şemsiyelerle korundu. Yağmur nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Su birikintisi nedeniyle bazı sürücüler, araçlarıyla alt geçide giremezken, bazıları ise suya rağmen geçti. Sağanak, şehir içi trafiğinde de aksamalara neden olurken, giriş katlardaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.