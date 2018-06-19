Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskanlarına neden olurken, su birikintisi nedeniyle sürücüler, alt geçide giremedi. Kentte, saat 14.00 sıralarında, şiddetli yağmur aniden bastırdı. İşlek noktalardan İzzet Baysal Caddesi’nde bulunanlar, koşarak, sığınacak yer aradı. Yağmura hazırlıklı olanlar ise açtıkları şemsiyelerle korundu. Yağmur nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Su birikintisi nedeniyle bazı sürücüler, araçlarıyla alt geçide giremezken, bazıları ise suya rağmen geçti. Sağanak, şehir içi trafiğinde de aksamalara neden olurken, giriş katlardaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
(Görüntülü) Bolu'da sağanak etkili oldu
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskanlarına neden olurken, su birikintisi nedeniyle sürücüler, alt geçide giremedi. Kentte, saat 14.00 sıralarında, şiddetli yağmur aniden bastırdı....
19 Haziran 2018 Salı 17:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.