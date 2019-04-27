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(Görüntülü) Bolu'da lokantada 'askıda yemek' uygulaması

Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU'da, bir lokantada başlatılan 'askıda yemek kartı' uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak karınlarını doyurabiliyor. Aktaş Mahallesi'nde bulunan lokantadaki uygulama kapsamında, ihtiyaç sahiplerine...

Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU'da, bir lokantada başlatılan 'askıda yemek kartı' uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak karınlarını doyurabiliyor.

Aktaş Mahallesi'nde bulunan lokantadaki uygulama kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen müşteriler, 10 lira karşılığında 'askıda yemek kartı'nı askılığa bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de lokanta çalışanlarına sormadan aldıkları kartı, yemek yedikten sonra kasaya teslim ediyor. Restoran işletmecisi Halit Erkan Adıyaman, "Yemek kartlarının tanesi 10 TL. Buraya yemeğe gelen ya da dışarıdan destek olan vatandaşlarımız, bir kişi için 10 TL karşılığında askıya yemek kartı asıyor. Bu sayede lokantaya gelen bir kişi parası olmasa da buradaki askıdan bu kartı alıp kasaya ücret ödemeden ayrılabiliyor. Müşteriler böyle bir uygulamanın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Şu anda çok kişiye yayıldı. İnternet ortamından da askıda yemek verilebiliyor. Veren el de alan el de bilmiyor. İkisi de gizli. Biz burada sadece iyiliğe vesile oluyoruz. İhtiyaç sahibi kişilere hayır yapabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

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