(Görüntülü) Bolu'da caddenin neşesi oldular

Bolu'da tesadüf eseri arkadaş olan Selahattin Yaman(70) ve Durmuş Altındağ(74) kentin en işlek caddesinde birlikte müzik yapıp, dans ederek geçimlerini sağlıyor.

Bolu'da oturan Selahattin Yaman, 1 yıl önce kentin sokaklarında geçimini sağlamak için keman çaldığı sırada, yanına Durmuş Altındağ geldi. Durmuş Altındağ, Selahattin Yaman'ın çaldığı kemana kendine has tarzıyla oyun havaları oynayarak eşlik etmeye başladı. Durmuş Altındağ ve Selahattin Yaman arkadaş oldu. Selahattin Yaman ve Durmuş Altındağ, maddi imkansızlıklar nedeniyle para kazanmak için kentin en işlek caddesinde keman çalıp, göbek atmaya karar verdi. 2 arkadaş, havanın güzel olduğu günlerde İzzet Baysal Caddesi'ne gelmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır Bolu'nun neşesi olan Durmuş Altındağ, kıvrak dansları ve kendine has figürleriyle vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Selahattin Yaman da, çaldığı kemanla Bolu caddelerinin kemancı ağabeyi haline geldi.

Durmuş Altındağ, ?Ben 40 senedir bekarım. Benim hanımım yok. Benim hanımım aniden öldü. 5 tane kadın beni evlenme vaadiyle kandırdı. 100 bin TL param gitti. O yüzden bu hale düştüm ben. Allah kimsenin başına vermesin. Benim bin 500 TL maaşım var. Buradan da Allah bereket versin bir şeyler kazanıyoruz. 3 tane kızım bir tane oğlum var. Köyde yaşıyorum. Bolu merkezine gelmeyi düşünüyorum. Bu işi eğlenmek için yapıyoruz. Burada arkadaşlar beni görünce neşeleniyor. Onları neşelendirmek için yapıyorum. Neşenin yerini hiçbir şey bulmaz. Buradan kazandığımız parayla geçimimizi sağlıyoruz. Bir aydır burada arkadaş ile buluşup öğleden sonra iş yapıyoruz diye konuştu.

Selahattin Yaman, Para kazanmak için uğraşıyoruz. Kemanı 1970 yılından beri çalıyorum. Hayatımı hep kemandan kazandım. Düğünlere gidiyorum, başka işlere gidiyorum. Keman çalarak hayatımı kazanıyorum dedi. Vatandaşlar da Yaman ve Altındağ'ın çaldıkları müzik ve danslarının çok eğlenceli olduğunu izlemekten keyif aldıklarını söyledi.