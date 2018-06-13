(Görüntülü) Bolu'da bayram trafiği için önlemler alındı

TEM yolunun Bolu geçişinde, emniyet ve Karayolları ekipleri tarafından bayram tatili öncesinde alınan tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Trafik ekipleri, kazaların en fazla meydana geldiği bölgelerde uygulamalarını yoğunlaştıracak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alınmaya başladı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenler için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak kurallara uymaları yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için de inceleme yaptı. Son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyen ekipler, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak. Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy alınan önlemlerle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla özellikle Ramazan Bayramı tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirleri planlayarak uygulayacağız. Bu trafik tedbirlerini, büro hizmetlerinde çalışan personelimizin tamamı ekiplerimize takviye edilerek, fiilen denetim hizmetlerini ifade edeceklerdir. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun oldukları bölgelerde görünür olacaklar. Denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak. İşlemler en kısa sürede sona erecektir. Sadece ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araç sürücüleri de durdurularak yüz yüze iletişim kurularak dikkat göstereceğiz. Üzerinde bol miktarda durmamız gereken hususlardan bir tanesi, bu durdurulan sürücülerimizin hız yapmamaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları. Cep telefonu ile seyir halindeyken konuşmamaları, şerit izleme ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri ve en önemlisi de bayram tatili süresince yola çıkacak olan sürücülerimizin 2-3 saatlik araç kullanma esnasında 10-15 dakikalık mola vermeleri konusunda yönlendirmelerde bulunacağız." Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerde yolcu indirip bindirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Aksoy, şöyle dedi: "Terminallere giriş çıkış yapan bütün otobüs şoförlerinin takograflarını denetleyeceğiz. Ayrıca otobüslerde emniyet kemeri denetimine ağırlık vereceğiz. Bunun için de otobüslerde sivil personel denetimi yaptırtacağız. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerimizin ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin tüm evrakları kontrol edilecek. Radarlarla hız denetimlerimiz, hız kaynakları, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerlerde ağırlıklı olarak yapılacak. Ramazan Bayramı tatilinde tüm yol kullanıcıları için güvenli bir trafik sağlamak amacıyla tüm personelimiz etkin ve yetkin bir biçimde çalışacaktır."