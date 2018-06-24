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(Görüntülü) Bolu'da 62 seçmen seyyar sandıkta oy kullandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, 62 seçmen, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi için seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı. Bolu'da, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi için saat 08.00'den...

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, 62 seçmen, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi için seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı. Bolu'da, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemine başlandı. Seçmenler, sandıklara gidip, oy kullandı. Bu seçimde ilk kez yatağa bağlı hastalar için 'seyyar sandık' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli nedeniyle yatağa bağlı olduğunu beyan edenlerin evlerine seçim kurulu görevlileri gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oluşturulan ekip, güvenlik önlemleri altında sandık evlere götürerek, oy verme işlemini sağladı. Kent genelinde 8 seyyar sandıkla toplam 62 seçmenin evine gidilip, oy kullanılmasının sağlanıldığı belirtildi.

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