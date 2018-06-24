Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, 62 seçmen, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi için seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı. Bolu'da, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemine başlandı. Seçmenler, sandıklara gidip, oy kullandı. Bu seçimde ilk kez yatağa bağlı hastalar için 'seyyar sandık' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli nedeniyle yatağa bağlı olduğunu beyan edenlerin evlerine seçim kurulu görevlileri gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oluşturulan ekip, güvenlik önlemleri altında sandık evlere götürerek, oy verme işlemini sağladı. Kent genelinde 8 seyyar sandıkla toplam 62 seçmenin evine gidilip, oy kullanılmasının sağlanıldığı belirtildi.
(Görüntülü) Bolu'da 62 seçmen seyyar sandıkta oy kullandı
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, 62 seçmen, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi için seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı. Bolu'da, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi için saat 08.00'den...
24 Haziran 2018 Pazar 12:42
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.