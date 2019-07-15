Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Levent Uysal: Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler demokrasiyi koruyacak
Levent Uysal 15 Temmuz mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı
Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Giresun'da feci kaza 6 ölü...
Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu’yla işbirliğimiz devam edecek
Rusya'dan S-400 açıklaması

(Görüntülü) Bolu'da 15 Temmuz şehidi polis memuru anıldı

BOLU'da, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen kabri başında anıldı. Vali Ahmet Ümit, şehidin gözyaşı döken annesi Emine Özen'i sarılarak teselli etti.  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Bolu...

BOLU'da, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen kabri başında anıldı. Vali Ahmet Ümit, şehidin gözyaşı döken annesi Emine Özen'i sarılarak teselli etti. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Bolu Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bolu Belediyesi koordinasyonunda Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'nde tören yapıldı. Törene, 15 Temmuz'da İstanbul'da görev yaparken şehit olan polis memuru Ozan Özen'in ailesi, Vali Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Garnizon Komutanı Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran tilaveti ve Bolu Müftüsü Orhan Genç'in duasıyla devam etti. Törenin ardından protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı. 15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen'in kabrine karanfil bırakıldığı sırada annesi Emine Özen gözyaşı döktü. Bolu Valisi Ahmet Ümit Emine Özen'e sarılarak teskin etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.