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(Görüntülü) Bolu'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

BOLU'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 500 kişi kentin en işlek caddesinde kortej yapıp, kent meydanında halay çekti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Komünist Partisi,...

BOLU'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 500 kişi kentin en işlek caddesinde kortej yapıp, kent meydanında halay çekti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Komünist Partisi, Demokratik Gençlik Federasyonu, Halkevleri, Haziran Hareketi, Emek Partisi ve bazı üniversiteli gençlik oluşumları İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü. Yürüyüş sırasında 'İş, Emek, Özgürlük' yazılı pankartlar taşındı. Bazı kişiler çocuklarıyla birlikte kutlamalara katılırken, yürüyüş Kent Meydanı'nda son buldu. Burada, güvenlik çemberine alınan alana girenler, türküler eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.
 

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