Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL -İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü kamerası tarafından kaydedildi. Beşiktaş, Arnavutköy açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
(Görüntülü) Boğazda Yunus şöleni
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL -İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü kamerası tarafından kaydedildi. Beşiktaş, Arnavutköy açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü...
27 Mart 2019 Çarşamba 11:58
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