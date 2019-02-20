Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL()-İSTANBUL Boğazında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Gemiler Marmara ve Karadeniz'de bekletiliyor. Dün geceden itibaren İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Öğlen saatlerinde etkisini yitiren sis akşam saatlerinden itibaren boğaz çevresinde tekrar yoğunlaştı. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri saat 18.00 itibariyle askıya alındı. Marmara Denizi'nde gemiler Yenikapı açıklarında bekletilirken, Karadeniz'de ise Kumköy açıklarında demirledi.
(Görüntülü) Boğaz'da gemi trafiğine sis engeli
Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL()-İSTANBUL Boğazında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Gemiler Marmara ve Karadeniz'de bekletiliyor. Dün geceden itibaren İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis hayatı...
20 Şubat 2019 Çarşamba 19:40
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