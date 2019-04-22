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(Görüntülü) Boğalar güreşmeyince kavga çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, geleneksel 'Derekapı Boğa Güreşleri'nde arenaya çıkan iki boğanın güreşmemesi üzerine hakem birini galip ilan etti. Mağlup ilan edilen boğanın sahibi koşarak hakeme kafa attı. Bunun üzerine ortalık savaş...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, geleneksel 'Derekapı Boğa Güreşleri'nde arenaya çıkan iki boğanın güreşmemesi üzerine hakem birini galip ilan etti. Mağlup ilan edilen boğanın sahibi koşarak hakeme kafa attı. Bunun üzerine ortalık savaş alınana döndü. Jandarma olayları güçlükle kontrol altına aldı.
Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Derekapı Boğa Güreşlerine 120'ye yakın boğa katıldı. 80 bin liralık ödülün dağıtıldığı boğa güreşleri festivali kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Bu yıl 25'incisi organize edilen Derekapı Boğa Güreşleri için çevre şehir ve köylerden gelen 5 bin kişi mücadeleleri ilgiyle takip etti. Çeyrek finalde yapılan karşılaşmada arenaya çıkan iki boğa kavga etmedi. Bunun üzerine hakem kavgaya daha yakın duran boğayı galip ilan etti. Bunun üzerine yenilen boğanın sahibi koşarak hakeme kafa attı. Yaşanan bu olay üzerine boğaların güreştiği alana giren çok sayıda vatandaş ellerinde sopalarla birbirlerine vurmaya başladı. Jandarma ve bazı vatandaşlar kavga edenleri güçlükle ayırarak sahadan çıkardı.

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