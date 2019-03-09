Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(Görüntülü) Bodrumlu kadınlardan 8 Mart yürüyüşü

  Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yürüyüş yaptı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi,  8 Mart Dünya...

 

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yürüyüş yaptı.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi,  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle dün akşam yürüyüş düzenledi. 300'e yakın kadının katıldığı yürüyüş, Tepecik Cami önünden başlayıp, Belediye Meydanı'nda son buldu. "Zıkkımın kökü dolapta, isyan sokakta", "Kürekler elimizde, süpürge belimizde alana gidiyoruz, alana", "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadınlar artık susmayacaklar", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına özgürlük" sloganları atan kadınlar, yürüyüş sonunda bendir, davul ve düdük çalarak, şarkı söyledi. Ardından sessizce dağıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328