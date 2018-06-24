Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da asker ve uzman ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor
Ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu
İnce'yi İstanbul'da yüzbinler izledi
ALİBEYKÖY BARAJINDA 2 ÇOCUK KAYBOLDU  
Alibeyköy barajında 2 çoçuk kayboldu..

(Görüntülü) Bodrum sandığa gitti plajlar boş kaldı

BODRUM'da sabahtan itibaren vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara giderken, plajlar boş kaldı. Plaj kıyafetleriyle oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra Atatürk tişörtleriyle sandığa gelenler de dikkat çekti. Bodrumlular, oy kullanma başlama...

BODRUM'da sabahtan itibaren vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara giderken, plajlar boş kaldı. Plaj kıyafetleriyle oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra Atatürk tişörtleriyle sandığa gelenler de dikkat çekti. Bodrumlular, oy kullanma başlama saati 08.00'den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Her geçen saat sandıktaki yoğunluk arttı. Plaj kıyafetleriyle sandığa gelenler dikkat çekti. 32 derece hava sıcaklığı altında oy kullanmaya gelen yaşlılara, sandık görevlileri ile polisler yardımcı oldu. Plaj kıyafetleri ile sandıkta oy kullanan Bodrumlular, renkli görüntüler oluşturdu. Özge Kavşut (33) ve eşi Cafer Kavşut (41), Atatürk fotoğraflı tişörtler giydi ve el ele tutuşarak okula girdi, oylarını kullandı. Özge Kavşut, "Bu ülkeyi bize emanet eden Atamızın izinden gidiyoruz. Seçimler hayırlı uğurlu olsun" dedi. Eşi ve iki çocuğuyla oy kullanmaya gelen 65 yaşındaki Metin Erzi ise "65 yaşındayım. Onlarca seçimde oy kullandım ama ilk kez bir seçimde ülkemin geleceğini için ayrı bir sevinç ve ayrı bir umut duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün katılımın yüksek olması da bu heyecanımı destekliyor" dedi. Bodrum'da vatandaşların oy kullanması nedeniyle saat 11.00'i geçmesine ve öğle saatlerine rağmen şehir merkezindeki Kumbahçe Halk Plajı'nda neredeyse tüm şezlonglar ve plaj boş kaldı. Normal zamanda adım atacak yer bulunamayan plajdaki bu görüntü, seçime katılımın yüksek olacağı izlenimi yarattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325