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(Görüntülü) Bodrum plajlarında yer kalmadı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil yapanlar sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'a tatile gelenler, denizde serinledi....

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil yapanlar sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'a tatile gelenler, denizde serinledi. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları saat 10.30'dan itibaren tıka basa doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Havanın 30 derece, deniz suyunun ise 24 derece olduğu ilçede, renkli görüntüler oluştu. Kimi turistler jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın koylarını gezdi.

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