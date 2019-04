(Görüntülü) Bodrum'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

BODRUM'da 43'üncü Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İskele Meydanı'nda, Bodrum İlçe Turizm Danışma Bürosu ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklere, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, BODER Başkanı Halil Özyurt, TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemil Gündüz'ün yanı sıra turizmciler ve vatandaşlar katıldı.



Etkinliklerin açış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un ve turizmin geleceğine dair uyarılarda bulunup, "Bodrum'u bütün değerleriyle, deniz turizmiyle, tarihi, sanatı, insanı, Karaova'sıyla, Pasanda'sı, Myndos'u, Pedasa'sıyla birlikte tekrar kurgulayıp, Bodrum'un hikayesini yeniden yazıp dünya pazarlarına ulaşmak zorundayız" dedi. Bu çalışmaları belediye olarak başlattıklarını söyleyen Başkan Aras, "Tüm paydaşlarımızla, Kaymakamlığımızla beraber çalışarak çok kısa bir zamanda bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



'İMAR BARIŞI'NI, İMAR YARIŞINA DÖNDÜRMEYELİM'



Turizmin Bodrum'un baş sektörü olduğunu söyleyen Başkan Aras, şöyle devam etti:



"Bodrum'daki tüm esnaftan, otelcilerden, denizcilerden, turizmcilerden büyük bir özveri ve anlayış bekliyorum. Bodrumlu olarak her birimiz Bodrum'un gelişmesi için çalışmak zorundayız. Bodrum'u betonlaştırırsak turizmi bitiririz. İmar Barışı'nı, imar yarışına döndürmeyelim. Bodrum'da yaşayan herkes Bodrum'u korumakla görevlidir. Lütfen Bodrum'un dağına, tepesine, koyuna, denizine müdahale etmeyin. Lütfen Bodrum'u yağmalamayın. Bodrum'u Atlantis gibi batık bir kıta haline getirmeyeilm. Kaçakla mücadele başlattık."



'BÜTÜN MEDENİYETLERİ TURİZMLE BULUŞTURMAK ZORUNDAYIZ'



Bodrum'un tarihi ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başlayacaklarını belirten Aras, "Bodrum büyük bir tarih ve kültür kentidir. Binlerce yıllık geçmişinde, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz ve bizler bunun değerini bilmek durumundayız. Karyalı, Lelegli, Osmanlı atalarımızı, bütün medeniyetleri turizmle buluşturmak zorundayız. Tarih, turizmde birinci derecede önemlidir. Bunun için şu an önünde durduğumuz Bodrum Kalesi olmak üzere, Bodrum'daki tarih ve kültür varlıklarını yeniden tartışmaya açıp tek tek değerlendirerek turizmle buluşturacağız. Bunun çalışmalarını başlattık" diye konuştu.



Bodrum'la aynı yatak kapasitesine sahip destinasyonların yılda 2,5 milyon turist ağırladığına dikkati çeken Aras, "Demek ki yapacak çok işimiz var. Elimizdeki potansiyelimizi, Bodrum'un tüm değerlerini, tarihini, kültürünü, gastronomisini dünya pazarlarına kolektif şekilde sunmak zorundayız. Sadece otelimizi ya da denizimizi, teknemizi pazarlayarak turizm ekonomisinden bu payı yakalayamayız" dedi.



'BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ'



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Bodrum Belediyesi'nin imar kirliliğine yönelik başlattığı mücadeleye tam destek verdiklerini ifade etti. Kaymakam Yılmaz, "Yıllardır turizmde sıkıntılarımız vardı. Yavaş yavaş bu sıkıntılardan kurtuluyoruz. Bodrum bir turizm markası. İnşallah o özlemle andığımız güzel günlere geri dönüyoruz. Allah nasip ederse bu yıl rekorları kıracağız. Bodrum'un muhteşem iklimi, denizi ve güzelliklerini kaybetmeden kıymetini bilmemiz lazım. Bize düşen hep birlikte tüm kurumlaryıla, bu sahip olduğumuz değerlerin yok olmasına izin vermemektir. Belediyemizle birlikte güzel, etkili işler yapacağımıza inanıyorum. Başta imar kirliliği olmak üzere her konuda arkasındayız, birlikte hareket ediyoruz. Maalesef imar barışı ve seçim süreci bu konuda fırsatçıların olumsuz işler yapmasına neden oldu. Bunları telafi etmeliyiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından İskele Meydanı'nda etkinlikler Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu'nun folklor gösterisiyle devam etti. Etkinlik kapsamında meydanda kurulan yiyecek ve el sanatları stantlarına ise ilgi büyük oldu. Gün boyu devam eden etkinlikleri turistler de yakından takip edip, halk oyunları ekibinin bol bol fotoğraflarını çekti.