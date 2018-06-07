(Görüntülü) Bodrum'da seyahat acenteleri Uber'den dertli

BODRUM'daki seyahat acenteleri, Uber konusunda yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Acente yetkilileri, Uber'le karıştırılmalarının yanı sıra Uber'den dolayı iş kaybı yaşayarak ciddi zararlar gördüklerini vurguladı. TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, hükümetin kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, son günlerde kavgalarla basında yer bulan Uber konusuna değindi. Uber ile seyahat acentelerinin hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulayan Gökbel, yaşadığı sıkıntılardan bahsederek şunları söyledi: "Uber kendi içindeki bir sistem. Uber'in ülke sınırlarımız içindeki faaliyetlerine hükümetimizin ciddi anlamda ve hiçbir açıklık bırakmadan, net kararlar koymasında büyük yararlar var. Çünkü kamuoyunda bir yanlış anlama zinciri de oluşuyor. Uber deyince seyahat acenteleri ile ilişkilendiriliyor. Seyahat acentelerinin hiçbir alakası yok. Bizler 1618 sayılı yasa çerçevesinde müşterilerimizin ulaşım hizmetini, yasanın verdiği hakla yapan hizmet sektörüyüz. Bu asla taksicilerin hakkını gasp değildir. Nedense seyahat acentelerinin yaptığı işi Uber'le karıştırıp, her transfer aracı, Uber'ci diye algılanıyor ve haksız yere en çok mağduriyet yaşayan seyahat acenteleri oluyor." Bodrum'da Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma ile Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın birlikte çalıştığına dikkat çeken Gökbel, "Uber bitti deniyor ama Uber'in bittiği falan yok. Bu konuda daha net ve sonucu belli kararların alınması gerekir" dedi. Seyahat acentesi sahibi Gül Gözütok, Uber'in seyahat acentelerine büyük zararlar verdiğini, taksicilerle de aralarında bir husumet olmadığını ve korsan taşımacılığa, illegal taşımacılığa karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Gözütok, TÜRSAB'ın, Uber bünyesi altında hiçbir seyahat acentesinin aracının çalışmasını mümkün kılmadığını vurguladı. Kısa süre önce yaşanan tartışma görüntülerinin Bodrum'a yakışmadığını belirten Gözütok, "Bodrum gerçekten bir istilaya uğruyor, özellikle taşıma sektöründe. Bizler de çok üzüldük o tartışma görüntülerine. Çünkü bunların en büyük etkinliğinin bizler olduğu, seyahat acentesi olduğu zannediliyor. Biz Uber'den ciddi zarar görenlerdeniz aslında. Çünkü bizim müşterimiz interneti iyi bilen, yurtdışından gelen veya yurtdışı ve içindeki seyahatini internet üzerinden organize edebilen müşteri kitleleri. Uber kullanıcıları da onlar. Dolayısıyla onlar da Uber'i tercih ettiler. Biz de ciddi anlamda ciddi iş kaybına uğradık" dedi. Gözütok, uzun yıllardan beri taksicilerle arada bir husumet varmış gibi bir algı yaratıldığına dikkat çekerek, birbirlerinin müşterisine rakip olmadıklarını ve dolayısıyla bu korsan taşımacılık, illegal taşımacılık istenmiyorsa birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.