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(Görüntülü) Bodrum'da 'mega ambulans ve mobil hastane otobüs' tanıtıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir firma tarafından üretilen ve ilk olduğu belirtilen 'Mega ambulans ve mobil hastane otobüsü', düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Bir firma tarafından Bodrum'da üretilen ve ihraç edileceği belirtilen 'Mega...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir firma tarafından üretilen ve ilk olduğu belirtilen 'Mega ambulans ve mobil hastane otobüsü', düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Bir firma tarafından Bodrum'da üretilen ve ihraç edileceği belirtilen 'Mega ambulans ve hastane otobüsü' için tanıtım kokteyli düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı. Acil sağlık alanında dünyada yeni bir akım başlatmasının beklendiği belirtilen sağlık aracında 8+1 hastaya anında müdahale edilebildiği kaydedildi. Tüm alt yapısının ise elektronik olarak çalıştığı ifade edildi.

Tanıtım kokteylinde konuşan şirket müdürü Gökhan Şen, hayata geçirdikleri projenin yürüyen bir hastane niteliğinde olduğunu belirterek, "Aynı anda 8 yoğun bakım hastası yatabiliyor. Hastaların nabzı, EKG'si, vücut ısısı, oksijeni, tansiyonu ayrı ayrı ekranlarda izlenebiliyor. Alarmlı oksijen ve vakum müdahalesi yapılabiliyor. Hastalar, 8 kamera ile uydudan takip edilebiliyor. Ayrıca bu çılgın otobüs konuşabiliyor. Siren sesi yerine, araçlara otomatik yolu açın anonsu yapıyor. Kapılar açıldığında, çevredekilere sesli anons yapıyor. Uzaktan kumandalı dev projektörlerle olay yerini, 360 derece aydınlatabiliyor ve daha birçok inanılmaz özelliği barındırıyor" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, dünyada ilk olduğunu belirttiği projenin Bodrum'dan hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Aras, projede emeği olan herkese teşekkür etti. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç de projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, firmayla birlikte ortak bir projeyle tam teşekküllü bir deniz hastanesi yapmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Otobüsün açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra sağlık aracının içini inceleyerek şirket müdürü Gökhan Şen'den bilgi aldı.

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