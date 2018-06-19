(Görüntülü) Bodrum'da hayvanseverlerden kötü muameleye tepki

BODRUM'da bir araya gelen avukatlar ve hayvanseverler, Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeği hatırlatıp hayvanlara kötü müdahale gösterilmesini kınadı. Basın açıklamasına Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız, kucağında gelen iki aylık olan ve üç patisi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek sokakta ölüme terk edilen yavru kedi ile katıldı.



Avukatlar ve Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyeleri, Bodrum Adliyesi önünde hayvanlara yönelik şiddeti protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkan Füsun Uslu, Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız, 50'ye yakın avukat ve hayvanseverin katıldığı açıklamada bazı hayvanseverler köpekleriyle katıldı. Ellerinde 'Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez', 'Bugün onlar yarın siz, Hayvana kötülük erken uyarıdır', 'Hayvanlar mal değil candır', 'Sizin sokağınız bizim hayatımız', 'Yaşamak bizim de hakkımız' yazılı dövizler taşıyan hayvanseverler, can dostlarına kötü muameleye tepki gösterdi. Basın açıklamasına Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız'ın kucağında gelen iki aylık olan ve üç patisi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek sokakta ölüme terk edilen yavru kedi damga vurdu. Turgutreis Hayvan Barınağı'nda ilk tedavisi yapılan kediyi sahiplenen Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, hayvanlara kötü muamele yapan kişilerin insan olamayacağını belirterek, şunları söyledi:



"Bizler hayvanın eşya değil, can olduğunun kabul edilmesini istiyoruz. Hayvana şiddetin, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmasını ve suç işleyenlerin caydırıcı ve ağır cezalarla cezalandırılmalarını istiyoruz. Bizler, tüm canlıların yaşam haklarının korunması için artık ve acilen, gerekli ve yeterli kanunların çıkarılmasını istiyoruz. Bu tasarıya ilişkin görüş ve düşüncelerimizi, gerek sivil toplum örgütleri ile gerekse barolarla yaptığımız çalışmaların sonucunu yazılı olarak ilgili Bakanlığa sunmuş bulunmaktayız. Söz konusu tasarı, bu görüş ve önerilerimiz dikkate alınmadan çıkarılacak olursa çok daha kötü sonuçlarla karşılaşmamız olasıdır. Ayrıca, bu konudaki yasal düzenlemeler çok uzun zaman aldığı gibi maalesef aleyhte çalışan siyasiler de azımsanamayacak sayıdadır. Uygulamada yine insan faktörü işin içine girmektedir. Şu anda yürürlükte olan 5199 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikte çok güzel düzenlemeler de mevcuttur ancak uygulayıcıların ve belediyelerin birçoğu, düzenlemenin tam aksi uygulamalar içindedirler ve buna ilişkin şikayetlerden de bir sonuç alınamamaktadır. O yüzden, asıl ve en önemli konu eğitimdir. Çocuklarımızı iyi eğitmeli, hayvan ve doğa sevgisi ile kısaca insan olarak yetiştirmeliyiz."



Basın açıklaması, hayvanseverlerin alkışlı protestosuyla sona erdi.