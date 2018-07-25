(Görüntülü) Bodrum'a gelen iki yolcu gemisi esnafı sevindirdi

BAHAMA bayraklı 'Main Schiff 2' ve 'Orient Queen' isimli yolcu gemileri, Bodrum'a demir attı. Her iki gemiden inerek alışveriş yapan turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bu sabah iki yolcu gemisi demirledi. Yunan adası Mikonos'tan sabah gelerek Bodrum'a üçüncü seferini yapan Bahama bayraklı 'Main Schiff 2' adlı yolcu gemisi, çoğunluğu Alman, 2 bin 150 yolcu ve 794 tayfasıyla geldi. Fethiye'den gelen Bahama bayraklı 'Orient Queen' isimli yolcu gemisi ise Lübnanlı 191 yolcusu 140 tayfasıyla ilçeye ikinci seferini gerçekleştirdi. Her iki gemiden inen turistler, yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.