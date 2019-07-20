(Görüntülü) Böbrek nakliyle 4 yıl sonra sağlığına kavuştu

ÇANAKKALE'de, şeker hastalığı nedeniyle 4 yıl önce böbrekleri iflas eden Mehmet Karga (48), Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Mehmet Karga, 19 yıl önce şeker hastalığına yakalandı. 4 yıl önce de böbrekleri iflas eden Karga, haftanın üç günü diyalize bağlı olarak yaşamına devam etti. Mehmet Karga, böbrek nakli için başvurduğu diyaliz merkezlerinden ise olumlu yanıt alamadı. 7 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvuran Mehmet Karga'ya beklediği haber 27 Haziran günü geldi. Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan organlarından böbreği, aynı gün gece yarısı Çanakkale'de 3 saat süren operasyonla nakledildi. Nakille sağlığına kavuşan Mehmet Karga, hastanedeki tedavi süresi boyunca 19 litrelik büyük su damacanasını bir an olsun yanından ayırmadı. 'NAKİL BEKLEYEN HASTALAR TELEFONLARI AÇMALI' Böbrek nakli sırası bekleyen Mehmet Karga'yı 27 Haziran gecesi 4 kez aradıklarını belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "O gece Mehmet Bey'i telefonla aradım. Maalesef telefonu açmadı. Fakat koordinatörlerimiz ısrarlı bir şekilde aramaya devam etti. İkinci kez, üçüncü kez aradılar artık dördüncü kez aradığımızda umutların tükendiği noktada Mehmet Bey telefonu açtı. Tabi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Börek çıktı deyince sevinçle merkezimize geldi. Böbrek nakli için bekleyen hastalar mutlaka telefon yanında yatmaları gerekiyor nakil merkezine kayıt oldukları zaman. Çünkü çoğunlukla bu tip organizasyonlar gece olmakta. Mehmet Bey dördüncü aramada nakil merkezimize geldi. O gece 3 saatlik bir operasyonla böbrek naklini gerçekleştirdik" dedi. 'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM' Diyalize girdiği günleri yaşanmamış saydığını söyleyen Mehmet Karga ise, "Haftanın 3 günü diyalize girdiğim için, o günleri yaşanmamış sayıyordum. Suyumuzu bile çay bardağı ile içiyorduk. Nakil oldum. Sağlığıma kavuştum. Gördüğünüz gibi su bidonunu yanımdan ayırmıyorum" diye konuşu.