(Görüntülü) BM’den İdlib’e 33 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 33 TIR insani yardım gönderildi.



BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR’lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR’lar İdlib’e hareket etti. İnsani yardımların bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.