BİRLEŞMİŞ Milletler’in (BM) Suriye’nin İdlib kentine insani yardımları devam ediyor. Reyhanlı’daki lojistik merkezinden yüklenen 29 TIR, İlçe Jandarma Trafik ekipleri ile BM araçlarının eşliğinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. TIR’lardaki insani yardımların İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.
(Görüntülü) BM’den İdlib’e, 29 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler’in (BM) Suriye’nin İdlib kentine insani yardımları devam ediyor. Reyhanlı’daki lojistik merkezinden yüklenen 29 TIR, İlçe Jandarma Trafik ekipleri ile BM araçlarının eşliğinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki...
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:04
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