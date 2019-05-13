(Görüntülü) BM’den İdlib’e 17 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardımı sürüyor. Bu kapsamda 17 TIR dolusu malzeme kente gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 17 TIR'a insani yardım malzemesi...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 15:34
BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardımı sürüyor. Bu kapsamda 17 TIR dolusu malzeme kente gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 17 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.
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