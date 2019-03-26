(Görüntülü) BM, İdlib’e 22 TIR insani yardım gönderdi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 22 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 22 TIR'a insani yardım...
26 Mart 2019 Salı 16:51
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 22 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 22 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.
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