(Görüntülü) BM'den Suriye'ye insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan Suriyelilere 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan BM'ye ait TIR’larda bulunan insani yarım malzemeleri, İdlib ve kırsalında yaşamlarını sürdüren sivillere dağıtılacak. BM'ye ait olan Reyhanlı ilçesindeki depolardan yüklenen 21 TIR, BM ekipleri ve polis eşliğinde Cilvegözü'ne geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından araçlar İdlib'e hareket etti.

