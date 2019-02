(Görüntülü) Blockzincir teknoloji ile dış ticaret işlemleri hızlanacak 

Selin GÜRSEL ? Ömer HASAR / İSTANBUL, () ?BLOCKCHAIN Teknoloji Araştırma Merkezi özelliği taşıyan BAU BlockchainIST Center, Blockchain Ticaret Platformu (BTP) ile Blockzincir projesi için iş birliği yaptı. İmza töreninde konuşan BlockchainIST Kurucu Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, ?Bütün Türkiye?nin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin Blockzincir teknolojisi sayesinde hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak bir proje için iş birliğine gidiyoruz? dedi.

Türkiye?de üniversiteler arasında ilk Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi özelliği taşıyan BAU BlockchainIST Center, Blockchain Ticaret Platformu (BTP) ile Türkiye?nin en büyük ve kapsamlı Blockzincir projesi için iş birliği yaptı. Bugün üniversitenin Beşiktaş kampüsünde düzenlenen lansmanda projenin amaçları anlatıldı ve ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Törene BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BlockchainIST Kurucu Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, BTP Direktörü Dr. Kenan Güler, pek çok akademisyen ve sektörden önemli isimler katıldı.

?DAHA İYİ YERLERE GİDECEĞİZ?

Açılış konuşmasını yapan Enver Yücel, ?Hayatımı eğitime adamış biri olarak; eğitimde inovasyonun, teknolojinin önemine hep inandım, bana bu fikirle gelen insanların da önünü açmak için özellikle destek oldum. Bu anlamda sadece akademik eğitim yetmiyor. Bir üniversitenin endüstri ile olan işbirliği de çok önemli. Biz sektörle her zaman için birlikteyiz. Bu iletişim ile ülke olarak daha iyi yerlere gideceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum? dedi.

DÖNEMİN EN ÖNEMLİ ENSTRÜMANI BLOCKCHAİN

Özel sektörden birçok kurum ile iş birliği yaptıklarını ve çok güzel sonuçlar aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, ?Dijital çağda yaşıyoruz ve tüm kurumlarda iş yapma şekli değişiyor. Bu iş yapma şeklinde de en önemli enstrüman, son günlerin gözde teknolojisi olan Blockchain teknolojileri. BTP ile yapacağımız iş birliği anlaşması ile inanıyorum ki çok güzel işlere imza atacağız? diye konuştu.

?HAREKETE GEÇEN LİDERLER GEREKLİ?

Konuşmasında BTP?nin çalışmalarından da bahseden Direktörü Dr. Kenan Güler, ?Bize dünyayla bağlantılı teknolojiyi çok iyi okuyan ve en önemlisi harekete geçen liderler gerekli. Bu devirde bize artık harekete geçen liderler gerekliBAU ile yolumuzun kesişmesi çok anlamlı? ifadelerini kullandı.

?DIŞ TİCARET İŞLEMLİ HIZLI VE GÜVENLİ OLACAK?

Gerçekleşen iş birliği ile yapılacak olan çalışmaları anlatan BlockchainIST Kurucu Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, ?Burada Blockchain Center ile birlikte Blockchain Ticaret Platformu arasında bütün Türkiye?nin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin Blockzincir teknolojisi sayesinde hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak bir proje için iş birliğine gidiyoruz? dedi.

Türkiye?nin uluslararası çapta proje üretmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erdamar, konuşmasına şöyle devam etti:

?Merkezimiz bu iş birliği içerisinde başta eğitim, projeler ve kamu kurumlarıyla beraber bu konudaki hukuksal düzenlenmelerin yapılması için 3 ana alanda çalışmalarını sürdürüyor. Şu an Türkiye?nin Blockzincir teknolojisi konusunda bir an evvel uluslararası çapta prestijli projeler üretmesi gerekiyor ki biz bu konuda söz sahibi ve öncü bir ülke olabilelim. Bu konuda hem dünyada hem de Türkiye?deki en büyük eksiklik aslında insan kaynağında. Biz BAU ve Uğur Eğitim Kurumları olarak lise müfredatına da Blockzincir teknolojisi alanında dersler koyarak bu alandaki insan kaynağı boşluğunu doldurmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.?

?TRENİ KAÇIRMAK ÜZEREYİZ?

Bu konuda Türkiye?nin kritik bir noktada olduğunu da kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Erdamar, ?Treni kaçırmak üzereyiz ama kaçırmadık. Dolayısıyla hızlı davranabilirsek sahiden bu alanda öncü ülke olma fırsatını koruyabiliriz. Bakanlıklarımız ve cumhurbaşkanlığı nezdinde bu konuda farkındalık çok büyük. İşin potansiyelini doğru değerlendirmek adına çok güzle çalışmalar yapılıyor. Tek bir kurumun tek başına bir şey yapması mümkün değil. Blockzincir teknolojisi iş birliği ve güven ile yürüyor. Dolayısıyla burada sektörle ve kamu kurumlarıyla üniversiteler arasındaki iş birliği çok önemli? diye konuştu.