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(Görüntülü) Bitmeyen çevre yoluna dikkat çekmek için yolda iftar yaptılar

VAN'da bir araya gelen Saadet Partililer, tamamlanmayan çevre yoluna dikkat çekmek için yola yer sofrası kurup iftar yaptı. Saadet Partisi İl Başkanlığı, 2009 yılında yapımına başlanan 41 kilometre olarak planlanan Van Çevre Yolu'nun...

VAN'da bir araya gelen Saadet Partililer, tamamlanmayan çevre yoluna dikkat çekmek için yola yer sofrası kurup iftar yaptı. Saadet Partisi İl Başkanlığı, 2009 yılında yapımına başlanan 41 kilometre olarak planlanan Van Çevre Yolu'nun tamamlanmamasına dikkat çekmek amacıyla protesto eylemi düzenledi. Yolun sadece 12 kilometresinin yapıldığını ifade eden parti üyeleri, sosyal medyadan yaptığı duyuruların ardından iletişime geçtiği vatandaşları, araçlarla çevre yolunun yapılmayan bölümüne götürdü. Partililer ve milletvekili adayları, vatandaşlarla birlikte yola kurulan yer sofrasında iftar yaptı. Programı organize eden SP Van milletvekili adayı Özay İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak ilimizin kronik bir sorunu haline gelmiş olan çevre yolunun tamamlanması için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yolun bir an önce tamamlanması adına geçtiğimiz yıl da burada iftar yapmıştık. Van'ın olmazsa olmazlarından biri çevre yoludur. İnşallah önümüzdeki yıl iftar programını burada yapma gereği duymayız. Yolumuz tamamlanır ve halkımızın hizmetine sunulur" dedi. Yapılan konuşmanın ardından yatsı namazını da yol üzerinde kılan partililer ve vatandaşlar konvoy şeklinde araçlarla şehir merkezine hareket etti.

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